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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:48
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ile Mücadele Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonu sonucunda toplam 8 şüpheli yakalandı. Operasyondan detayları Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinden Başarı

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 9 bin 750 adet sentetik uyuşturucu hap ile 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Vatandaşların Desteği Bekleniyor

Uyuşturucu ile mücadelede aktif bir rol oynamalarını isteyen Vali Şıldak, vatandaşları uyuşturucu ticareti yapan veya kullanan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeye teşvik etti. Bu çağrının, toplum sağlığı için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 9 bin...

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 9 bin 750 sentetik uyuşturucu hap ile 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 9 bin...

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 9 bin 750 sentetik uyuşturucu hap ile 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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