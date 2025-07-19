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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı, 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 16:03
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, il genelinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlendi.

Vali Şıldak'tan Açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelelerinde kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan noktalarda gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda, toplamda 4 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram kubar esrar, 1951 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ayrıca, jandarma ekipleri tarlada kenevir bitkilerini sökerek önemli bir başarıya daha imza attı.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Paylaşılan görüntülerde ise jandarma ekiplerinin tarladan kenevirleri sökme anları ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemelerin ele geçirilmesi yer alıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı. İl...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca Siverek'te gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram kubar esrar, 1951 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı. İl...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca Siverek'te gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram kubar esrar, 1951 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildi.

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