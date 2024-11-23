Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda İki Tutuklama

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 2 zanlı tutuklandı. Bu operasyon, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi.

Operasyon Detayları

Emniyet güçleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik olarak 4 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, bilgisayarlar ve cep telefonları ele geçirildi. Operasyonda toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şahıslar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan işlemler sonucunda 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, kalan 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.