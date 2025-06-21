Şanlıurfa'daki Hırdavatçı Yangını TOMA ile Söndürüldü

Şanlıurfa'da, Evren Sanayi Bölgesi 8728'inci caddede bulunan bir hırdavatçıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve olay yerine gelen TOMA'nın desteği ile kontrol altına alındı. Olayın daha fazla büyümeden önlenmesi, ekiplerin gösterdiği özverili çalışma sayesinde gerçekleşti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürerken, can ve mal kaybı yaşanmaması ise sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Şanlıurfa'da bir hırdavatçıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir hırdavatçıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.