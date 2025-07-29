Şanlıurfa'dan Gazze'ye Destek: Çocuklar Bir Araya Geldi

Şanlıurfa'da Çocuklardan Gazze'ye Destek

Şanlıurfa'da çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarına destek vermek amacıyla bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen etkinlikte, Tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde buluşan çocuklar, öğlen namazı sonrası ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bölgedeki amfi alanına yürüdü.

Etkinlikte Duygulandıran Sloganlar

Etkinlik sırasında çocuklar, Gazze'de yaşanan olumsuz şartlara dikkati çekmek için çeşitli sloganlar attı. Bu anlam dolu etkinlik, katılımcıların içten duygularını ifade etmesine olanak sağladı.

TÜGVA Temsilcisinden Önemli Açıklama

Burada bir konuşma yapan TÜGVA Şanlıurfa İl Temsilcisi Abdurrezzak Aslanlı, Kudüs’e manevi ve fiziksel anlamda en çok benzeyen kentin Şanlıurfa olduğunu belirtti. Aslanlı, organizasyonun amacını şu sözlerle açıkladı: “Bugün Kudüs'ün fethinin provasını yapmak amacıyla toplandık. Hepimizin hayalinde Kudüs var. Peygamber Efendimiz, ‘Müslümanlar Yahudilere galip gelmeden kıyamet kopmayacaktır’ buyurmuştur. Biz buna iman ettik.”

Gelecek İçin Verilen Sözler

Aslanlı, Siyonist çetelerin yaptığı zulümleri ve döktükleri kanları unutmamak noktasında kararlı olduklarını vurgulayarak, “Gözyaşlarını yanlarına bırakmayacağımıza dair söz veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da çocuklar Gazze'deki yaşıtlarına destek vermek amacıyla bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen etkinlikte Tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde, bir araya gelen çocuklar, öğlen namazı sonrası ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bölgedeki amfi alanına kadar yürüdü.

Şanlıurfa'da çocuklar Gazze'deki yaşıtlarına destek vermek amacıyla bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen etkinlikte Tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde, bir araya gelen çocuklar, öğlen namazı sonrası ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bölgedeki amfi alanına kadar yürüdü.