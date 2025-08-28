DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

Şanlıurfa Eyyübiye'de silahlı kavga: Baba ve oğlu tutuklandı

25 Ağustos'ta Aşağı Hamedan'da yaşanan silahlı kavgada 1 ölü, 2 yaralıyla ilgili yakalanan baba Mehmet G. ve oğlu Abdulkadir G. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:54
Şanlıurfa Eyyübiye'de silahlı kavga: Baba ve oğlu tutuklandı

Şanlıurfa Eyyübiye'de silahlı kavga: Baba ve oğlu tutuklandı

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi'nde 25 Ağustos tarihinde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı belirlenen Mehmet G. ile oğlu Abdulkadir G., jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay, iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle patlak vermişti. Kavgada Mahmut Eyser (28) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki kişi silahla vurularak yaralanmış, yaralılardan Eyser müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda
3
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
4
MSB: Türkiye, Suriye Hükümetinin Birlik ve Bütünlüğünü Destekleyecek
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti
6
Suriyeli Halit'in Çağrısı Karşılandı: Türk Kızılay Evi Onardı
7
İsrail, Ramazan'ın Başlangıcında Batı Şeria'da 11 Evi Yıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım