Şanlıurfa Eyyübiye'de silahlı kavga: Baba ve oğlu tutuklandı

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi'nde 25 Ağustos tarihinde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı belirlenen Mehmet G. ile oğlu Abdulkadir G., jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay, iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle patlak vermişti. Kavgada Mahmut Eyser (28) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki kişi silahla vurularak yaralanmış, yaralılardan Eyser müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.