Şanlıurfa Halfeti'de Göçük: Cumali Damar (43) Hayatını Kaybetti

Halfeti'de onarım çalışması sırasında çöken duvarın altında kalan Almanya'da yaşayan Cumali Damar (43) yaşamını yitirdi; cesedi morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:50
Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen olayda, çöken duvarın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Cumali Damar (43), Almanya'da ikamet ediyordu. Damar, memleketi Halfeti'nin Rüştüye Mahallesi'ndeki satın aldığı tek katlı evinde onarım çalışması yaparken duvarın çökmesi sonucu göçüğün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce göçük altından çıkarılan Damar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Damar'ın cenazesi, Halfeti Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

