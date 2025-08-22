Şanlıurfa Halfeti'de Göçük: Cumali Damar (43) Hayatını Kaybetti
Olayın Detayları
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen olayda, çöken duvarın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Cumali Damar (43), Almanya'da ikamet ediyordu. Damar, memleketi Halfeti'nin Rüştüye Mahallesi'ndeki satın aldığı tek katlı evinde onarım çalışması yaparken duvarın çökmesi sonucu göçüğün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce göçük altından çıkarılan Damar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Damar'ın cenazesi, Halfeti Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.