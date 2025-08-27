Şanlıurfa Haliliye'de İş Yerinde Yangın Hasara Yol Açtı

Kamberiye Mahallesi'nde plastik malzeme satışı yapılan iş yerinde yangın

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesi'nde plastik malzeme satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı ve iş yerinde hasara yol açtı.

Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme ve araştırmaların sürdüğü aktarıldı.