Şanlıurfa Hastanesinde Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Şanlıurfa Hastanesinde Bıçaklı Saldırı!

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda başhekim yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralandı.

Saldırı Anı ve Yaralılar

Alınan bilgilere göre, hastanede şüpheli İ.H.K tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yaralı olan Aydoğdu ve Polat, hastanede tedavi altına alındı.

Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından, polis şüpheli İ.H.K'yi gözaltına alarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından şüpheli emniyete götürüldü.

Valilikten Açıklama

Şanlıurfa Valiliği, olayla ilgili bir açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı: "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde bir şahıs, önce özel güvenlik görevlimize, ardından bir doktorumuza bıçakla saldırmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altındadır. Emniyet Müdürlüğü, şüpheliyi çok kısa süre içinde yakalamıştır. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz."

Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın hastane koridorunda dolaşması ve güvenlik görevlisi ile doktora saldırma anları net bir şekilde görülüyor.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.