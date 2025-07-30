Şanlıurfa Hastanesinde Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda, Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ile güvenlik görevlisi Harun Polat yaralandı.

Alınan bilgilere göre, şüpheli İ.H.K. hastanede bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Olayın ardından polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralanan Aydoğdu ve Polat, acil olarak tedavi altına alındı ve şüpheli İ.H.K. gözaltına alındı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, ardından bir doktorumuza saldırarak yaralamıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Şüpheli, suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Olayla ilgili adli ve idari incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü de, kentteki sağlık camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane güvenlik kameralarındaki görüntülerde saldırganın hastane koridorunda dolaşırken güvenlik görevlisi ve doktora saldırdığı anlar kaydedildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, tedavi gören Aydoğdu ile Polat'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Vali Şıldak ve beraberindekiler, yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk'ten bilgi aldı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.