Şanlıurfa Karaköprü'de Otomobilin Çarptığı 11 Yaşındaki Merve Sakat Öldü

Şanlıurfa Karaköprü'de, 63 AP 690 plakalı otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Merve Sakat yaşamını yitirdi; sürücü olay yerinden kaçtı, gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:04
Şanlıurfa Karaköprü'de Otomobilin Çarptığı 11 Yaşındaki Merve Sakat Öldü

Şanlıurfa Karaköprü'de Otomobilin Çarptığı Çocuk Öldü

Kaza ve ilk müdahale

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü A.J.A'nın kullandığı 63 AP 690 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Sakat (11)'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Merve Sakat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve işlemler

Merve Sakat'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler, olay yerinden kaçan sürücüyü gözaltına aldı.

