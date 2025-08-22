DOLAR
Şanlıurfa Siverek'te 40 Tarihi Sikke ve 1 Damga Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Roma ve Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ve 1 damga ile silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:36
Şanlıurfa Siverek'te 40 Tarihi Sikke ve 1 Damga Ele Geçirildi

Şanlıurfa Siverek'te 40 Tarihi Sikke ve 1 Damga Ele Geçirildi

Jandarma operasyonunda Roma ve Helenistik dönemine ait eserler ile silah ve mühimmat bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yürütülen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 sikke ve 1 damga ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tespitinin ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen adreste yapılan aramada, uzmanlarca Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ile 1 damga bulundu.

Aramada ayrıca 1 tabanca, 12 mermi ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 sikke ile 1 damga ele...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 sikke ile 1 damga ele geçirildi, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

