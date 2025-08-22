DOLAR
Şanlıurfa Siverek'te Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 4 Yaralı

Siverek'te 41 EG 586 plakalı otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü ve üç kişi yaralandı; yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:03
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

M.O. idaresindeki 41 EG 586 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolunun 20'nci kilometresi Kalınağaç Mahallesi kavşağında karşı yöne geçerek istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile S.M., A.A. ve E.G. yaralandı.

Müdahale ve Hastane

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası