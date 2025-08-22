Şanlıurfa Siverek'te Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
M.O. idaresindeki 41 EG 586 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolunun 20'nci kilometresi Kalınağaç Mahallesi kavşağında karşı yöne geçerek istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile S.M., A.A. ve E.G. yaralandı.
Müdahale ve Hastane
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
