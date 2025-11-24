Şanlıurfa Siverek'te Yaya Çarpması: 68 Yaşındaki Şehmus Akdağ Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda bir otomobilin çarptığı 68 yaşındaki Şehmus Akdağ, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 23:51
Şanlıurfa Siverek'te yaya kazası

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ü. yönetimindeki 63 AHK 057 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Akdağ (68)'a çarptı.

Olay ve müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akdağ, ambulansla kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

