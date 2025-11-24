Şanlıurfa Siverek'te Yaya Çarpması: 68 Yaşındaki Şehmus Akdağ Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa Siverek'te yaya kazası

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ü. yönetimindeki 63 AHK 057 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Akdağ (68)'a çarptı.

Olay ve müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akdağ, ambulansla kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN BİR OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ.