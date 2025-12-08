DOLAR
Şanlıurfa Suruç'ta Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü

Suruç Yıldırım Mahallesi'nde evinde elektrik akımına kapılan 44 yaşındaki Emine Fırat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:02
Olay, Suruç ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Mahalle Muhtarı Abdülkadir Fırat'ın eşi Emine Fırat (44), henüz bilinmeyen bir nedenle evinde elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Fırat, yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fırat, hayatını kaybetti.

Cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

