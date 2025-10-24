Şanlıurfa Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada; 91 sentetik hap, 42 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 17 mermi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

