Şanlıurfa Viranşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Olayın ayrıntıları
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kırsal Büyük Mutlu Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan kavgada, Seydi Yavuklu (48) ile yeğeni Halil Yavuklu (16) silahla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Seydi Yavuklu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halil Yavuklu tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerinin zanlıları yakalama çalışması sürüyor.