DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,75 -0,14%
ALTIN
4.456,17 -0,49%
BITCOIN
4.526.749,05 -0,6%

Şanlıurfa Viranşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı; jandarma zanlıları yakalamaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:47
Şanlıurfa Viranşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa Viranşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olayın ayrıntıları

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kırsal Büyük Mutlu Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan kavgada, Seydi Yavuklu (48) ile yeğeni Halil Yavuklu (16) silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Seydi Yavuklu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halil Yavuklu tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin zanlıları yakalama çalışması sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
2
Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Sürüyor: Denbejler ve Yudum Tatar Sahne Aldı
3
Muş'ta Minibüs Şarampole Devrildi: 10 Yaralı, 1'i Ağır
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Mesajı
5
MEB'den Liseye Hoş Geldin Kitapları — 9. Sınıf Uyum Rehberi
6
Mersin'de Kimlik Bildirmeyen Konaklama Tesisi Mühürlendi, Ruhsatı İptal Edildi
7
İshak Paşa Sarayı'na Yaz Akını: Doğubayazıt'ta UNESCO Listeli Tarihi Yapıda Yoğunluk

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)