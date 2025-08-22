DOLAR
Şanlıurfa Viranşehir'de Tırın İş yerine Girmesi: 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tırın 4 araca çarpıp iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:15
Şanlıurfa Viranşehir'de tır dehşeti: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir tırın önce 4 araca çarpıp ardından bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yükselhan Kavşağı'nda yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, kırmızı ışıkta duramayarak seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden tır, refüjün üzerinden karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca çarptı ve tarım malzemeleri satan iş yerine girerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Abdulrahim V., Sapha V. ve Selim İ., Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde tırın önce seyir halindeki otomobile çarpması, ardından refüj üzerinden karşı şeride geçerek park halindeki otomobillere ve iş yerine girmesi açık biçimde görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

