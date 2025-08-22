Şanlıurfa Viranşehir'de Tırın İş yerine Girmesi: 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa Viranşehir'de tır dehşeti: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir tırın önce 4 araca çarpıp ardından bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yükselhan Kavşağı'nda yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, kırmızı ışıkta duramayarak seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden tır, refüjün üzerinden karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca çarptı ve tarım malzemeleri satan iş yerine girerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Abdulrahim V., Sapha V. ve Selim İ., Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde tırın önce seyir halindeki otomobile çarpması, ardından refüj üzerinden karşı şeride geçerek park halindeki otomobillere ve iş yerine girmesi açık biçimde görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.