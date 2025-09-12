Sapanca'da 75 Yaşındaki Fatma Kamuran Aldinç Evinde Ölü Bulundu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Fatma Kamuran Aldinç, tek katlı evinde ölü bulundu. Olay savcı incelemesiyle otopside.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 00:25
Sapanca'da 75 Yaşındaki Fatma Kamuran Aldinç Evinde Ölü Bulundu

Sapanca'da 75 Yaşındaki Fatma Kamuran Aldinç Evinde Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 2102. Sokak adresinde yalnız yaşayan Fatma Kamuran Aldinç (75), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Komşuları, birkaç gündür kendisinden haber alamayınca tek katlı evine giderek, mutfak penceresinden baktıklarında Aldinç'in yerde hareketsiz yattığını fark etti.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Aldinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri