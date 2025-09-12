Sapanca'da 75 Yaşındaki Fatma Kamuran Aldinç Evinde Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 2102. Sokak adresinde yalnız yaşayan Fatma Kamuran Aldinç (75), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Komşuları, birkaç gündür kendisinden haber alamayınca tek katlı evine giderek, mutfak penceresinden baktıklarında Aldinç'in yerde hareketsiz yattığını fark etti.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Aldinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.