DOLAR
40,39 0,11%
EURO
47,32 -0,36%
ALTIN
4.415,52 -1,52%
BITCOIN
4.783.039,36 -0,19%

Sapanca Gölü'nde 3 Aylık İçme Suyu Hattı Temizlik Çalışmaları Başladı

Sapanca Gölü'ndeki içme suyu hattı temizlik çalışmaları 3 ay sürecek. SASKİ, su kalitesini korumak için yoğun bir çaba içinde.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 17:25
Sapanca Gölü'nde 3 Aylık İçme Suyu Hattı Temizlik Çalışmaları Başladı

Sapanca Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'ndeki su kalitesini korumak amacıyla temizlik çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar, gölün 25 metre derinliğindeki su hattında yaklaşık 2 bin 500 metrelik alanı kapsıyor.

Profesyonel Dalgıç Ekibi ile Çalışma

15 kişilik profesyonel dalgıç ekibi tarafından yürütülen bu temizlik çalışmaları, doğal yollarla oluşan bitki ve tortulardan arındırmayı amaçlıyor. SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, gölün mikrobiyolojik açıdan çok temiz olduğunu ve dünyanın değerlisi içme suyu kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Sakarya'nın Su İhtiyacının %70'i Sapanca Gölü'nden

Sakallıoğlu, Sakarya'nın içme suyunun yüzde 70'inin Sapanca Gölü'nden temin edildiğini ifade etti. İki ayrı hat üzerinden sürdürülen temizlik çalışmaları esnasında, diğer hat üzerinden kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlandığı belirtildi.

Temizlik Çalışmaları Üç Ay Sürecek

Temizlik işlemlerinin kıyıdan yaklaşık 1200 metre açıkta ve göl yüzeyinden 25 metre derinlikte sürdüğünü belirten Sakallıoğlu, bu süreçte su akışının kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı.

Çevre Koruma Çalışmaları da Sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatlarıyla, göl etrafında olası kirleticilerin önlemesi adına sürekli takip çalışmalarının yapıldığı bildirildi. Hem atık su hem de çevresel kirleticilerle ilgili temizlik ve işletme faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Gözetim ve Bakım Çalışmaları

Dalış gözetmeni Özcan Karabulut, ilk alım noktasından itibaren filtreler ve diğer ekipmanlara düzenli bakım yapıldığını belirtti. Karabulut ayrıca, profesyonel dalgıç ekibinin yanı sıra karada 12-13 kişilik bir grubun da temizlik çalışmalarında yer aldığını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'ndeki kaliteyi korumak için hatlarda temizlik çalışması yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'ndeki kaliteyi korumak için hatlarda temizlik çalışması yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Belarus'tan Taşımacılığa Vize Muafiyeti Genişlemesi
2
Zonguldak'ta Denizde Kadın Cesedi Bulundu
3
Tokat'ta Yangın: 1 Ev ve 2 Ahır Küle Döndü
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'i Kabul Etti
5
Özel Harekat Polisleri Suriye Görevine Dualarla Uğurlandı
6
Aort Damarı Genişleyen Genç Hasta, 4 Saatlik Ameliyatla Sağlığına Kavuştu
7
Burdur'da 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği Coşkusu

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!