Sapanca Gölü'nde 3 Aylık İçme Suyu Hattı Temizlik Çalışmaları Başladı

Sapanca Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'ndeki su kalitesini korumak amacıyla temizlik çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar, gölün 25 metre derinliğindeki su hattında yaklaşık 2 bin 500 metrelik alanı kapsıyor.

Profesyonel Dalgıç Ekibi ile Çalışma

15 kişilik profesyonel dalgıç ekibi tarafından yürütülen bu temizlik çalışmaları, doğal yollarla oluşan bitki ve tortulardan arındırmayı amaçlıyor. SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, gölün mikrobiyolojik açıdan çok temiz olduğunu ve dünyanın değerlisi içme suyu kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Sakarya'nın Su İhtiyacının %70'i Sapanca Gölü'nden

Sakallıoğlu, Sakarya'nın içme suyunun yüzde 70'inin Sapanca Gölü'nden temin edildiğini ifade etti. İki ayrı hat üzerinden sürdürülen temizlik çalışmaları esnasında, diğer hat üzerinden kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlandığı belirtildi.

Temizlik Çalışmaları Üç Ay Sürecek

Temizlik işlemlerinin kıyıdan yaklaşık 1200 metre açıkta ve göl yüzeyinden 25 metre derinlikte sürdüğünü belirten Sakallıoğlu, bu süreçte su akışının kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı.

Çevre Koruma Çalışmaları da Sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatlarıyla, göl etrafında olası kirleticilerin önlemesi adına sürekli takip çalışmalarının yapıldığı bildirildi. Hem atık su hem de çevresel kirleticilerle ilgili temizlik ve işletme faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Gözetim ve Bakım Çalışmaları

Dalış gözetmeni Özcan Karabulut, ilk alım noktasından itibaren filtreler ve diğer ekipmanlara düzenli bakım yapıldığını belirtti. Karabulut ayrıca, profesyonel dalgıç ekibinin yanı sıra karada 12-13 kişilik bir grubun da temizlik çalışmalarında yer aldığını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'ndeki kaliteyi korumak için hatlarda temizlik çalışması yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'ndeki kaliteyi korumak için hatlarda temizlik çalışması yapıyor.