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Sapanca Gölü'nde 60 Milyon Metreküp Su Kaybı: Kuraklık Tehdidi Artıyor

Sapanca Gölü’nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşandı. Su seviyesi 30.20 metreye düştü, SASKİ tasarruf çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 15:18
Sapanca Gölü'nde 60 Milyon Metreküp Su Kaybı: Kuraklık Tehdidi Artıyor

Sapanca Gölü’nde Su Seviyesi Alarm Veriyor

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, son iki yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşadı. Kurak geçen yaz mevsimi ve mevsim normalleri üzerindeki yüksek sıcaklıklar, gölün su seviyesinin 2 metre 6 santim düşmesine sebep oldu. Şu anki su seviyesi 30,20 metre olarak belirlendi.

SASKİ’den Su Tasarrufu Çağrısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2023 Temmuz ayında göl su seviyesi 32,26 metre iken, yaşanan kayıplar nedeniyle bu seviyenin hızla düşmesi endişeye yol açtı. Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), sapanca gölünün geleceğini tehdit eden kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi ile mücadele etmek amacıyla su tasarruflu ve bilinçli tüketim seferberliği başlattı.

Kuraklık ve Halk Bilincinin Önemi

Geçtiğimiz yıllarda yaz mevsiminin son dönemlerinde yaşanan kuraklık, beklenen yağışların gelmemesi ve suyun bilinçsiz tüketimi sonucu gölün kıyı kesimlerinde 15 ila 20 metre arasında çekilmeler meydana geldi. SASKİ'nin yazılı açıklamasında, bu kayıpların ciddiyetine dikkat çekildi:

"Sapanca Gölü, Türkiye'nin sayılı içme suyu kaynaklarından biridir. İçme suyu kalitesi ile eşsiz olan gölümüzü korumak için ihtiyacımız olan çalışmaları yürütüyoruz. Ancak kuraklık ve bilinçsiz tüketim maalesef ciddi kayıplara yol açmakta. Son iki yılda yaşanan 2 metre 6 santimlik su kaybı, bu durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu kayıp, şehrimizin ortalama bir yıllık su tüketimini karşılayabilir."

SASKİ, tasarruflu kullanım bilincini her vatandaşına ulaştırmayı hedeflediklerini ve gerekli görülen alanlarda sondaj yönetimiyle alternatif su kaynakları bulmaya çalıştıklarını belirtti. Açıklamada, "Kaybolan her damla, şehrimizin gelecekteki su ihtiyacını tehdit etmekte. Tasarruflu ve bilinçli su kullanımı ile Sapanca Gölü’ne hep birlikte sahip çıkmalıyız" denildi.

Sakarya'da kurak geçen yaz mevsimi ve mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklık nedeniyle...

Sakarya'da kurak geçen yaz mevsimi ve mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklık nedeniyle Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,20 metre seviyesine düştü.

Sakarya'da kurak geçen yaz mevsimi ve mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklık nedeniyle...

Sakarya'da kurak geçen yaz mevsimi ve mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklık nedeniyle Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,20 metre seviyesine düştü.

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