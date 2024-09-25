Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi 17 Metre Düştü

Sapanca Gölü'nde Su Kaybı Krizi

Sakarya'nın önemli doğal güzelliklerinden biri olan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, son dönemlerde kaydedilen düşüşle birlikte 17 metre geri çekildi. Bu durum, göl çevresindeki iskeleleri susuz bıraktı ve göl içindeki kayıkların karaya oturmasına yol açtı.

SASKİ’nin Açıklamaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yaşanan bu su kaybının nedenlerini açıkladı. Yıl boyunca yaşanan bilinçsiz sulama, kaçak su kullanımı ve diğer çevresel etkilerin, göldeki su seviyesinin bu denli düşmesine neden olduğu belirtildi.

Maksimum doluluk oranı 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nde, yapılan son ölçümlerde su seviyesi 30,57 metre olarak tespit edildi. SASKİ, son günlerdeki yağışların göl üzerinde beklenen etkiyi göstermediği sürecin devam ettiğini ve ne zaman yeterli yağışların olacağı konusunda belirsizlik yaşandığına dikkat çekti.

Su Tasarrufu Çağrısı

SASKİ, su kaynaklarının sınırsız olmadığını belirterek, "Su kaynağımız her geçen gün daha fazla su kaybediyor. Bu konuda toplumsal bir farkındalık oluşturulması şart. Fotoğraflar, yaşanan durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Lütfen, su tasarrufu konusunda duyarlı olalım," ifadelerini kullandı.