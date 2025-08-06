Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Kritik Eşikte: Kalıntılar Ortaya Çıktı

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, 29,80 metreye gerileyerek kritik bir eşik olan 29,90 metre altına düştü. Bu durum, göldeki tarihi taş kalıntıların gün yüzüne çıkmasına yol açtı ve göldeki sandallar karaya oturdu.

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü, yaz mevsiminde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bilinçsiz sulama, kaçak su kullanımı ve diğer faktörler de su kaynaklarında kuraklık yaşanmasına sebep oldu.

Uzun süredir yeterli yağış almayan gölde, artan su kullanımı ve yüksek sıcaklıkların yol açtığı buharlaşma etkisiyle su seviyesi kritik düzeye düştü. Buna paralel olarak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), acil eylem planını devreye alma kararı aldı.

Acil eylem planı çerçevesinde, göl seviyesinin 10 santimetre daha azalması durumunda 29,70 metreye düşmesi halinde belirli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Bu önlemler arasında endüstriyel su kullanımlarında kesintilere gidilmesi, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımının denetlenmesi ve turistik tesislerdeki havuzların su ihtiyacının karşılanmaması gibi kritik kararlar yer alacak.

Yetkililer, Sapanca Gölü'nün kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildiğini, son 5 yılın ortalamasında 149 santimlik su kaybı yaşandığını ve kuruyan dere yataklarıyla kaybolan binlerce metreküp su nedeniyle su tasarrufu çağrısında bulunuyor.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sapanca Gölü ile birlikte Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik ve Seyfe göllerindeki kuraklık riski için de acil eylem planları hazırlanacağı bildirildi.

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşanıyor. Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'nde su seviyesinin 29,80 metreye gerilemesi sonucu, taş kalıntılar gün yüzüne çıktı.

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşanıyor. Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'nde su seviyesinin 29,80 metreye gerilemesi sonucu, taş kalıntılar gün yüzüne çıktı.