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Sapanca Gölü'nde Trajik Boğulma Olayı: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla serinlerken boğuldu. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 21:52
Sapanca Gölü'nde Trajik Boğulma Olayı: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya ilinin Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, 21 yaşındaki Ömer Memişoğlu arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Sapanca Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra suda gözden kaybolan genç için hemen AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri görevlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, su altı arama çalışmaları için Kocaeli Sualtı Grup Amirliği ile irtibata geçerek kurbağa adam yardım talebinde bulundu.

Arama çalışmaları neticesinde, Memişoğlu'nun göle girdiği yerden yaklaşık 10 metre açıkta olduğu tespit edildi. Kurbağa adam ekibi ile yürütülen ortak çalışma sonucunda genç suya dalarak çıkarıldı. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Memişoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bunun üzerine genç adamın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Memişoğlu'nun cenazesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve ardından inceleme için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

Sakarya'da Rüstempaşa Mahallesi mevkisinde Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç boğuldu....

Sakarya'da Rüstempaşa Mahallesi mevkisinde Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç boğuldu. Ekipler arama çalışması yaptı.

Sakarya'da Rüstempaşa Mahallesi mevkisinde Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç boğuldu....

Sakarya'da Rüstempaşa Mahallesi mevkisinde Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç boğuldu. Ekipler arama çalışması yaptı.

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