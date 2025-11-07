Sapanca Park Projesi: Sapanca Gölü'ne 100 bin m²'lik Yeşil Dönüşüm

Sapanca Park Projesi ile göl kıyısında doğa dostu dönüşüm

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca Gölü kıyısında başlatılan 'Sapanca Park Projesi', Kırkpınar'da düzenlenen törenle hayata geçirildi. Proje, gölün ekolojik dengesini koruyarak, dolgu yapılmadan inşa edilecek ve bölgeye 100 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazandıracak.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Projede yürüyüş yolları, kafeler, sosyal alanlar ve doğal peyzaj alanlarıyla Sapanca'ya nefes aldıracak düzenlemeler yer alacak. Toplam maliyeti 150 milyon TL olarak belirlenen ilk etap, 6 kilometre uzunluğunda olup, tamamlanmasının 2026'nın ilk çeyreğinde planlandığı açıklandı. Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katkılarıyla Kırkpınar'da başladı.

Başkan Alemdar'dan projeye ilişkin açıklama

Yusuf Alemdar, projenin sadece ilçeye değil şehrin geleceğine değer katacağını ve Sapanca Gölü'nün ekolojik dengesini koruyacağını vurguladı. Alemdar şu ifadeleri kullandı:

'Bu gölü korurken, aynı zamanda havzamızı, bölgemizi korumak mecburiyetindeyiz. Bu projeyi gölümüzün ekolojik dengesini koruyarak, hiçbir şekilde dolgu yapmadan, göle zarar vermeden hayata geçiriyoruz. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yeşil alanları, parkları ve yürüyüş yollarıyla birlikte artık ’Sapanca Park’ 1 milyon metrekarelik yeşil alana sahip, herkesin nefes aldığı, huzur bulduğu bir nokta olacak. Biz bu bölgeyi, tüm insanlarımızın bir başından diğer başına yürüyebileceği bir alan haline getirirken mevcut tesislerin de hizmet vermeye devam etmesini istiyoruz. Biz ’buraları yıkalım, kaldıralım, yenisini yapalım’ demiyoruz. 6 kilometrelik bu projenin maliyeti 150 milyon TL. İnşallah 2026’nın ilk çeyreğinde, bugünkü gibi hep birlikte burada buluşarak, bu güzelliklerden faydalanacağız. Yürüyüş yapacak, bisiklete binen çocuklarımızı izleyecek, misafirlerimizi bu cennet Sapanca’mızda ağırlayacağız'

İlk etap ve teknik detaylar

İlk etapta 6 kilometre boyunca yürüyüş-bisiklet yolları, dinlenme alanları, oyun grupları, kafeteryalar, büfeler ve sosyal donatı alanları yer alacak. Alemdar'ın verdiği bilgilere göre proje, 26 kilometresi Sakarya, 11 kilometrelik kısmı Kocaeli sınırında olmak üzere toplam 37 kilometre boyunca uzanacak.

Ayrıca göl kıyısındaki 37 bin metrekarelik alanda 'hidro tohumlama' tekniğiyle yeşil alan oluşturulacak, 100 bin metrekare alanda ekolojik peyzaj çalışması yapılacak ve 1 milyon metrekare alanda binin üzerinde yetişkin ağaç bulunacak. Kırkpınar ile Sapanca merkez arasını kapsayan ilk etabın maliyeti 150 milyon TL olarak belirlendi.

Koruma ve sürdürülebilir inşa yaklaşımı

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri, Sapanca Gölü'nün hassas yapısı gözetilerek dolgu yapılmadan, tamamen kuru perde sistemi ile inşa edilecek olması. Gölün doğal kıyı çizgisine müdahale edilmeyecek; kıyı ekosisteminin suyla teması ve hava dolaşımı korunacak. Kullanılacak tüm malzemeler ekolojik standartlara uygun ve geri dönüştürülebilir ürünlerden seçilecek.

Tanıtım töreni ve yerel destek

Projenin ilk tanıtım programı Kırkpınar'da gerçekleştirildi ve programa yoğun katılım oldu. Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı törende, projenin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde değer katacağını belirterek şunları söyledi:

'Böylesine güzel bir çalışma sadece Sapanca halkımıza değil, Sakarya’mıza, ülkemize ve hatta dünyaya hizmet edecek bir projedir. Sapanca bölgesi ülkemizin en nadide coğrafyalarından biridir. Sadece eşsiz doğasıyla değil, içinde barındırdığı canlılarla da özel bir bölgedir. Ona sahip çıkmak, korumak ve değerini gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu güzel projenin sadece bu bölgeye değil, tüm ülkemize değer katacağına inanıyorum. Bu değerli hizmeti hayata geçiren, özveriyle çalışan tüm devlet ve siyaset insanlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum'

Sapanca Park projesi, göl kıyısında doğayla uyumlu, geleceğe bırakılacak bir yeşil miras oluşturmayı hedefliyor. İlk etabın tamamlanmasıyla birlikte bölge, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin soluklanacağı yeni bir yaşam alanına dönüşecek.

