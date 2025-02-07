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Şara, Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü: Yaptırımların Kaldırılması Şart

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 22:59
Şara, Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü: Yaptırımların Kaldırılması Şart

Şara ve Scholz Arasında Yapılan Telekonferans

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkının iyileşmesi için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Destekleyici Rolü

Suriye Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Şara, Almanya'nın Suriyeli mültecilere yönelik kabul politikalarını takdirle karşıladı. Ayrıca, Almanya'nın Suriye’ye yönelik tutumunun olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Ulusal Uzlaşı ve Geçiş Süreci

Şara, Suriye devletinin yeni dönem yol haritasına işaret ederek, geçiş sürecinde ulusal uzlaşı ve kapsayıcı bir hükümetin tesis edilmesinin öneminin altını çizdi. Ekonomik yaptırımların kaldırılması yönündeki çabalara devam ettiklerini belirtirken, bu adımın Suriye halkının toparlanması açısından elzem olduğunu belirtti.

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