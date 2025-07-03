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Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Saraçhane'deki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 12:37
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Saraçhane'de Miting Gerginliği

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da gerçekleşen miting esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ve güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 34 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden ve güvenlik güçlerine mukavemet eden toplam 42 kişinin yakalandığını, adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, yapılan işlemler sonucunda şüphelilerden 8'inin serbest bırakıldığı bilgisi verildi.

Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip...

Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip...

Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

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