Saraybosna'da 2. Balkanlar’da Türkoloji Çalıştayı

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Karatay Karatay Belediyesi ve Ketebe Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 2. Balkanlar’da Türkoloji Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Balkan ülkelerinden akademisyenler ve üniversite öğrencilerini bir araya getirdi.

Açılış ve Katılımcılar

Çalıştaya Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Bosna Hersek ve Bulgaristan’dan Türkoloji alanında görev yapan akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Açılış programında Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Karatay Belediye Başkan Vekili Adil Tosun, YEE Türkçe Öğretimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu, Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ve Ketebe Yayınevi yazarı Ayhan Demir yer aldı.

Çalıştayın İçeriği

Etkinlikte "Türk Dili", "Türk Edebiyatı", "Türk Halk Bilimi" ve "Balkan Ülkelerinin Dil Politikaları ile Türkçe Öğretiminin Güncel Durumu ve İhtiyaçları" konuları ele alındı. Katılımcılar, akademik sunumlar ve tartışmalarla bölgedeki dil ve kültür çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Yetkililerin Mesajları

Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, çalıştay boyunca Türkçenin zenginliğinin konuşulacağını belirterek, "Bu tür etkinlikler sayesinde genç araştırmacılarımızın birbirinden öğrenmesi, fikir alışverişinde bulunması ve kalıcı dostluklar kurması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerin bu tür akademik etkinliklere katılımı özgüven kazanmalarına önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

YEE Türkçe Öğretimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu Enstitü çalışmalarını katılımcılara aktardı. Karatay Belediye Başkan Vekili Adil Tosun ise çalıştayın Türkolojiye katkı sağlamasını diledi ve "Türkçenin sesi yüzyıllardır Balkanlar’da yankılanıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki programda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı’nda 15 Aralıkın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesinin kendilerini memnun ettiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Balkanlar’ın bir arada yaşama kültürümüzün en güzel örneklerinden olduğu çağlardan aldığımız ilhamla tüm bölgede barış, istikrar, işbirliği ve refahın hakim olduğu ortak vizyonumuz, çalışmalarımızın itici gücünü oluşturmaktadır. Bu vizyona katkı yapacak akademik, bilimsel, kültürel tüm gayretleri desteklemeyi kendimize bir borç biliyoruz."

Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Balkanlar’ı ve özellikle Bosna Hersek’i gönülden sevdiklerini belirtti; edebiyatın bir milletin ruhunu tanıtmadaki önemine değindi. Ketebe Yayınevi yazarı Ayhan Demir ise edebiyatın birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Edebiyat ve fikriyat, birbirimizi dinlemek ve anlamak adına tutunacak güvenli bir dal ve basılacak sağlam bir zemindir" ifadelerini kullandı.

İkinci Gün: Oturumlar ve Sunumlar

Çalıştayın ikinci gününde Doç. Dr. Mehmet Emre Çelik ve Doç. Dr. İsmail Yurdakurban Türkoloji öğrencileri ve katılımcılarla bir araya gelerek "Türkçe Öğretiminde Yapay Zekadan Yararlanma" ile "Türkoloji’nin Gelişiminde Tarihi Miras ve Kültürel Diplomasi Boyutu" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Program kapsamında ayrıca Yunus Emre Enstitüsü’nün 2025 Türkçe Yaz Okuluna katılan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi. İki gün boyunca düzenlenen sekiz oturumta akademisyenler ve öğrenciler hazırladıkları metinleri katılımcılarla paylaştı.

Çalıştay, Balkan coğrafyasında Türk dili ve kültür çalışmalarının güçlendirilmesi, genç araştırmacıların desteklenmesi ve bölgesel işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleriyle sona erdi.

