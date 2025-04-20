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Saraybosna'da Gazze İçin İsrail Protestosu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti ve Filistin'e destek için toplandı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 17:12
Saraybosna'da Gazze İçin İsrail Protestosu

Saraybosna'da Gazze İçin Büyük Protesto

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Başçarşı'da Yürüyüş Düzenlendi

Göstericiler, Saraybosna'nın simgesi olan Başçarşı'daki sebil çeşmesi önünde toplanarak, Filistin bayrakları ile yürüyüşe geçti. Ferhadiye Caddesi'ne doğru ilerleyen kalabalık, "Soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'e ve Destekçilerine Tepki

Yürüyüş sırasında, "İsrail terörizmi durdurulsun" ve "Terörist Netanyahu" gibi sloganlar atan göstericiler, ayrıca ABD ile diğer ülkelerin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi.

Filistin Bayrağı ile Dayanışma

Şehirdeki turistlerin de destek verdiği etkinlikte, birçok kişi büyük bir Filistin bayrağı taşıyarak dayanışma gösterdi.

Yardım Toplama Faaliyeti

Protesto kapsamında, Gazze halkına gönderilmek üzere nakdi yardım da toplandı. Bu durum, protestocuların Filistin halkına olan desteklerini gösterdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

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