Saraybosna'da Gazze'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

Saraybosna, Bosna-Hersek'in başkenti, bugün Gazze'deki kötüleşen insani duruma dikkat çekmek için önemli bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı.

Başçarşı Meydanı'nda toplanan büyük bir grup, Saraybosna Çocukları Anıtı'na doğru yürüyerek Filistin ile güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

Katılımcılar, büyük bir Filistin bayrağı taşırken, "Gazze açlıktan ölüyor, dünya seyrediyor", "Özgür Filistin", "Masum çocukları öldürmeye son" ve "Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş sırasında, katılımcılar ellerinde tencere, tava ve çeşitli mutfak aletleri tutarak gürültü çıkardı. Bu eylem, Gazze'deki insani krizin ciddiyetine dikkat çekmek için önemli bir simge haline geldi.

Yürüyüşte, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşması sonucunda yaşanan soykırıma karşı güçlü bir duruş sergilendi ve yerel halkın duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'deki kötüleşen insani duruma dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'deki kötüleşen insani duruma dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.