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Saraybosna'nın Umut Tüneli: Tarihi Ziyaret Noktası ve Hatıra

Saraybosna'nın Umut Tüneli, Bosna Savaşı'nın sembollerinden biri olarak turistlerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:19
Saraybosna'nın Umut Tüneli: Tarihi Ziyaret Noktası ve Hatıra

Saraybosna'nın Umut Tüneli'ne Turist Akını

Bosna-Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında kuşatma altında kalan Saraybosna'nın 'dünyaya açılan kapısı' olan Umut Tüneli, günümüzde ülkeye gelen turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri haline geldi.

Tünelin Tarihçesi

Başkent Saraybosna'da 31 yıl önce açılan Umut Tüneli, 30 Temmuz 1993 tarihinde 4 aylık yoğun çalışmalar sonucunda tamamlandı. Saraybosnalılar için bu tünel, 'özgür dünyaya açılan kapı' olarak biliniyor.

Turist Ziyaretinde Artış

Saraybosna Anıt Merkezi danışmanı Belma Cuzovic, geçen yıl tüneli 170 bin, bu yıl ise 100 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti. Cuzovic, en fazla turistin Türkiye, Arap ülkeleri ve Çin'den geldiğini belirtti. Ziyaretçiler duygusal anlar yaşarken, rehberlerle birlikte Saraybosna kuşatmasını deneyimleyen çalışanlarla da anılar paylaşıyorlar.

Turist Görüşleri

Tüneli ziyaret eden turistlerden Mei Chung, Saraybosnalıların birbirlerine yardım etme iradesinden etkilendiğini dile getirdi. Chung, 'Burada yapılan kesinlikle zor bir iş. Kadınların insanlara su getirip nasıl yardımcı olduklarını görmek beni derinden etkiledi,' ifadelerini kullandı.
'Savaşların burukluğunu en çok sıradan insanlar yaşıyor.'

Umut Tüneli'nin Önemi

Saraybosna'nın havaalanının altından geçen yaklaşık 800 metre uzunluğundaki bu tünel, savaş süresince Aliya İzetbegoviç tarafından da kullanılmıştır. Tünel, askeri malzeme, yiyecek, ilaç ve yaralıların taşınmasında kritik rol oynamıştır. Umut Tüneli, savaş sürecinde yaklaşık 300 bin insanın hayatını kurtarmasıyla sembolik bir yer haline gelmiştir.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı "Umut Tüneli", ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

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