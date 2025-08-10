Sarayburnu Açıklarında Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Denizde Kaybolan Kişi İçin Hızla Harekete Geçildi

Fatih Sarayburnu açıklarında, dün denize yüzmeye giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, akıntıya kapılarak kayboldu. Olayın hemen ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

Arama Çalışmaları Genişletildi

Kaybolan kişinin bulunabilmesi amacıyla, akıntı nedeniyle arama alanları genişletildi. Sahil Güvenlik dalgıçları da su altında yürüttüğü çalışmalarla kaybolan kişiyi aramaya devam ediyor. Bölgedeki ekipler, her an yeniden değerlendirilen koşullar altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

