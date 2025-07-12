Sardes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde!

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni bir değer ekleniyor! Manisa'da yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumu'nda oy birliğiyle listeye alındı. Türkiye'nin UNESCO'daki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, bu gelişmenin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade etti.

Oturuma katılan Aybet, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill ile birlikte önemli açıklamalarda bulundu. Aybet, böylece Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan alan sayısının 22'ye yükseldiğine dikkat çekti.

Aybet, Sardes'in tarihine dair bilgi vererek, kentin MÖ 8.-6. yüzyıllarda Lidya Krallığı'nın başkenti olduğunu ve önemli bir güç merkezi olarak bilindiğini vurguladı. Ayrıca, Lidyalıların madeni parayı icat ettiklerini hatırlatarak, bu uygarlığın zenginlikleri ve kültürel yapılarının tarih boyunca etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin yaklaşık 119 adet olduğunu ve 75 kilometrekarelik bir alana yayıldığını aktaran Aybet, bu tümülüslerin yapımının MÖ 7. yüzyılda başladığını ve dünyanın en büyük anıtsal mezarları arasında yer aldığını ifade etti. Ayrıca, bu mezarların bölgenin siyasi ve kültürel yapısını yansıttığını söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Sardes Antik Kenti'nin 2013 yılında UNESCO'nun Geçici Miras Listesi'nde yer aldığını hatırlatarak, şimdi ise 'nadirlik ve özgünlük' kategorisinde Dünya Miras Kesin Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı. Bu başarının arkasında iki yıllık özverili bir çalışmanın olduğu vurgulanarak, emeği geçenlere teşekkür edildi.

Prof. Dr. Cahill ise bu kararın kentin korunmasında önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, Sardes'in özel bir yer olmaya devam edeceğini aktardı. “Bugünkü karar, bu kenti korumak için çok büyük katkı sağlayacak.” ifadesiyle kararın önemini vurguladı.

Artık Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde yer alarak, diğer ülkelerin adaylık dosyalarında oy kullanma ve düzeltme yapma haklarına sahip. Bu durum, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 6 Temmuz'da başlayan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumu'nda Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması oy birliğiyle kabul edildi. Oturuma katılan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet (ortada), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz (sağ 6)ve Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill (sol 5), UNESCO merkezinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 6 Temmuz'da başlayan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumu'nda Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması oy birliğiyle kabul edildi. Oturuma katılan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet (ortada), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz (sağ 6)ve Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill (sol 5), UNESCO merkezinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.