Sarı Çiçeklerle Bezenen Keşiş Gölü, Van'ın Doğa Cenneti Olmaya Devam Ediyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Erek Dağı eteklerinde yer alan Keşiş Gölü (Turna), 2 bin 500 rakımda sunduğu doğal güzellik ve sarı çiçeklerle donanmış çevresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan göl, yeşil ve mavi tonlarının buluştuğu eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Keşiş Gölü, aynı zamanda çok sayıda kuş ve canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu benzersiz ortam, kentin yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin doğayla iç içe zaman geçirmesi için ideal bir yer sunuyor.

Doğaseverlerden Aliye Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, "Keşiş Gölü çevresinin açan çiçeklerle sarı renge büründüğünü" belirtti. Batur, "Doğayla iç içe güzel zaman geçirdik. Sapsarı çiçekleri, masmavi gölü ve farklı kuş türlerine ev sahipliği biliniyor. Buraya ilk defa geliyorum ve çok beğendim. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum." dedi.

Arkadaşlarıyla gelen Kader Yarıcı ise, masmavi Keşiş Gölü ve yeşeren arazilerle bütünleşen sarı çiçeklerin oluşturduğu manzarayı seyrederken büyülendiğini ifade etti. Yarıcı, "Buranın güzel olduğunu daha önce duymuştum ama burayı görünce etkilenmemek mümkün değil. 2 bin 500 rakımda böyle bir tabiatın varlığı çok etkileyici. Burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer." şeklinde konuştu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerinde bulunan ve çevresi sarı çiçeklerle bezenen 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerinde bulunan ve çevresi sarı çiçeklerle bezenen 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor.