Sarıgül: İslam Dünyası Gazze'ye Yönelik Soykırıma Sessiz Kaldı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Meclis'te konuştu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek, İslam dünyası'nın bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de çocuklar için ekmek almaya giden insanların üzerine İsrail'in mermi yağdırmaya devam ettiğini söyledi ve bu insanlık dışı saldırılara sessiz kalmanın katliamı kabullenmek anlamına geleceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nde sorumluluk taşıyan biri olarak İslam dünyasının sessizliğinin kendisini çok üzdüğünü belirten Sarıgül, vicdanı bulunanların güçsüz, gücü olanların ise vicdan yoksunu olduğuna dikkat çekti.

Sarıgül'ün Meclisteki sözleri şöyle devam etti:

"Medeni dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleniyor. Bu katliama üzülerek ifade ediyorum ki İslam dünyası ne yazık ki sessiz kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde sorumluluk taşıyan birisi olarak İslam dünyasının bu katliama sessiz kalması benim çok ağrıma gidiyor. Zalimler, İsrail'e silah satmaya devam ediyorlar. İslam dünyası, Gazze'ye bir çuval unu sokamıyor. Bu da benim zoruma gidiyor.

Netanyahu'nun gözü dönmüş, ne dünyadan korkuyor ne de Birleşmiş Milletleri tanıyor. Bu caniye göz yumanların da bu caninin de Allah belasını versin."