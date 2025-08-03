Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali'nin Ayrıntıları

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneği (SARGED) tarafından düzenlenen "Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali" müzik ve eğlence dolu etkinliklerle son buldu.

Hükümet Konağı önündeki tören alanında süren festivalin son gününde, ünlü sanatçılar Tarık Erdoğdu, Rüstem Kaya, Orçun Bilgin, Ozan Atacan Eprizoğlu ve Maksut Feryadi sahne aldı. Eğlencenin sona erdiği coşkulu akşamda, Serhat Çelik vatandaşlar için söyleyip türkülerle halay çektirdi.

SARGED Başkanı'nın Mesajı

SARGED Başkanı Deniz Kaya, yaklaşık 3 yıldır ilçede festival düzenleyerek heyecan yarattıklarını ifade etti. Kaya, bu tür etkinliklerin birlik beraberlik ruhunu pekiştirdiğine dikkat çekti. "Özellikle batı illerinde yaşayan hemşerilerimizi buradaki insanlarımızla gönül köprüsü kurarak el ele omuz omuza halaylarda buluşturduk. Bu etkinliklerimiz birleştirici ve çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz," dedi.

Festival sonunda, SARGED yönetimi organizasyona destek verenlere plaket takdim etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneğince (SARGED) düzenlenen "Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali" müzik ve eğlence programlarıyla tamamlandı. Etkinlikte, Ozan Maksut Feryadi sahne aldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneğince (SARGED) düzenlenen "Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali" müzik ve eğlence programlarıyla tamamlandı. Etkinlikte, Ozan Maksut Feryadi sahne aldı.