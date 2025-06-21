Sarıkamış Kışın Beyaza Bürünüyor, Yazın Papatya Ziyafeti

Kışın Karla Beyaz, Yazın Papatya ile Renkleniyor

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesi, mera ve çayırlıkların papatya çiçekleriyle bezendiği muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Kış mevsiminde karla kaplı olan bu güzel ilçenin, Kızılçubuk meralık alanı ve Hançerli düzünde açan papatyalar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğanın Güzellikleri