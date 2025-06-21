Sarıkamış Kışın Beyaza Bürünüyor, Yazın Papatya Ziyafeti

Kışın Karla Beyaz, Yazın Papatya ile Renkleniyor
Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesi, mera ve çayırlıkların papatya çiçekleriyle bezendiği muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Kış mevsiminde karla kaplı olan bu güzel ilçenin, Kızılçubuk meralık alanı ve Hançerli düzünde açan papatyalar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Doğanın Güzellikleri
Doğaseverlerden Ömer Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın doğasının her mevsimde ayrı bir güzellik sergilediğini belirtti. Son günlerde açan güneşle birlikte her yerin çiçeklerle renklendiğini ifade eden Ayan, "Sarıkamış kışın karla beyaz oluyor, yazın papatyalar açıyor yine beyaz. Beyaz bizim vazgeçilmezimiz, çok güzel çiçekler açıyor" Bu benzersiz doğa manzarası hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Sarıkamış'ı ziyaret edenler, kışın bembeyaz kar örtüsünün ve yazın açan papatyaların keyfini çıkarıyor. Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mera ve çayırlıklar papatya çiçekleriyle bezendi. Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mera ve çayırlıklar papatya çiçekleriyle bezendi.
Bu benzersiz doğa manzarası hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Sarıkamış'ı ziyaret edenler, kışın bembeyaz kar örtüsünün ve yazın açan papatyaların keyfini çıkarıyor.
Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mera ve çayırlıklar papatya çiçekleriyle bezendi.
Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mera ve çayırlıklar papatya çiçekleriyle bezendi.