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Sarıkamış Şehitleri Anısına Kardan Heykellerin Yapımı Başladı

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri için kardan heykel yapımına başlandı. 200 kamyon kar taşınıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:51
Sarıkamış Şehitleri Anısına Kardan Heykellerin Yapımı Başladı

Sarıkamış Şehitleri İçin Kardan Heykeller Hazırlanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamındaki şehit asker heykellerinin yapımı için kardan malzeme taşıma çalışmaları hız kazandı. Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri, 4 ve 5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kar Taşımacılığı Devam Ediyor

Bu yıl hemen hemen hiç kar olmayan bölgede, şehit asker heykellerinin yapımı için oteller bölgesine kar taşınıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri ve kamyonlarla, ilçeye 15 kilometre mesafedeki 2 bin 500 rakımlı Handere köyü mevkisindeki ormanlık alandan kar temin ediliyor.

200 Kamyon Kar Kullanılacak

Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı nedeniyle her yıl olduğu gibi şehitler anısına kardan heykel yapıyoruz. Bu sene bölgede kar olmadığı için yaklaşık 200 kamyon kar taşıyarak heykellerin yapımını gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

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