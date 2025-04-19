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Sarıkamış'ta Kızıl Sincapların Coşkusu: Karlar Eriyor, Doğa Uyanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimesiyle kızıl sincaplar ormanları ve parkları şenlendiriyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 12:36
Sarıkamış'ta Kızıl Sincapların Coşkusu: Karlar Eriyor, Doğa Uyanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimesiyle birlikte doğa canlanıyor. İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesi, bu canlılığa ev sahipliği yaparak kızıl sincaplarla dolup taşıyor.

Güneşli havanın etkisiyle ormanlar, parklar ve bahçeler göz alıcı bir şekilde yeşerdi. Sağanak yağışların ardından gelen güneş, hem doğanın hem de hayvanların hareketlenmesine yol açtı. 2 bin 200 rakımlı bu güzel ilçede, kızıl sincaplar ağaç dallarında keyifli anlar geçiriyor.

Vatandaşlar, günün büyük bölümünü millet bahçesinde spor yaparak ve yürüyüş yaparak geçirirken, kızıl sincapların ağaçlar arasında dolaşması ve kozalak kemirmesi görsel bir şölen sunuyor. Bu sevimli hayvanların ormanı şenlendirmesi, doğanın güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Karların erimeye başladığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlar, parklar ve bahçeler kızıl...

Karların erimeye başladığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlar, parklar ve bahçeler kızıl sincaplarla şenlendi.

Karların erimeye başladığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlar, parklar ve bahçeler kızıl...

Karların erimeye başladığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlar, parklar ve bahçeler kızıl sincaplarla şenlendi.

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