Sarıkamış'ta 'Kristal Kar'la Kayak Sezonu Zirvede

Sarıkamış Kayak Merkezi, Alpler’i anımsatan 'Kristal Kar', sarıçam ormanları, 2 bin 634 metre rakım ve ışıklandırılmış pistleriyle kayak sezonunu zirveye taşıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 08:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 08:13
Sarıkamış'ta 'Kristal Kar'la Kayak Sezonu Zirvede

Sarıkamış'ta 'Kristal Kar'la Kayak Sezonu Zirvede

Türkiye’nin ve dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kış turizminin gözdesi olmaya devam ediyor. Sadece Alpler’de görülen ve nem oranı düşük olduğu için birbirine yapışmayan Kristal Kar yapısıyla Sarıkamış, bu yıl da kayakseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Sarıçam ormanları arasında eşsiz bir rota

Sömestre tatili öncesinde otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kayakseverler Sarıkamış’a akın ediyor. Pistler tamamen sarıçam ormanlarıyla çevrili olup, bu doğal yapı hem rüzgardan koruyor hem de doğayla iç içe huzurlu bir kayış sağlıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 634 metre yükseklikte bulunan merkez, sarıçam örtüsü içinde benzersiz pistler sunuyor. Sertan Demir ise "Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeyiz, kar kalitemiz yüksek, hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Tüm misafirleri Sarıkamış’a bekliyoruz" dedi.

Merkezde nem oranının çok düşük olması nedeniyle kar, üzerine basıldığında toz gibi dağılıyor; bu durum snowboard tutkunları ve profesyonel kayakçılar için dünya standartlarında bir zemin oluşturuyor. Sarıçam ormanları içindeki pistlerde çığ riski sıfıra yakın seviyede.

Saatte binlerce kişiyi taşıyabilen modern telesiyej sistemleriyle bekleme süreleri minimuma inerken, ilgi de zirveye çıkıyor. Ayrıca merkez, sadece gündüz değil, ışıklandırılmış pistleriyle gece kayağına da ev sahipliği yapıyor; ormanın sessizliğinde, yıldızların altında yapılan gece kayağı adrenalin tutkunlarını cezbediyor.

SARIKAMIŞ’TA "KRİSTAL" HEYECAN: KAYAK SEZONU ZİRVE YAPIYOR(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TA "KRİSTAL" HEYECAN: KAYAK SEZONU ZİRVE YAPIYOR(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TA "KRİSTAL" HEYECAN: KAYAK SEZONU ZİRVE YAPIYOR(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersinli doktor çiftten yapay zekalı giyilebilir sağlık takip sistemi
2
Aydın'da Şehir Hastanesi'ne Yeni Toplu Taşıma Düzenlemesi: 110 No'lu Hat Hizmete Başladı
3
Başakşehir'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
4
GÜDAK Kuşadası’ndan Gümüşhane’ye Kaçtı: Ziyarettepe'de 11 km Kış Yürüyüşü
5
Balıkesir'den Sındırgı'ya Dayanışma Konvoyu: Yaklaşık 200 Motosikletli
6
Sivas'ta 'Babaanne İlacı': Karaturp, Zencefil ve Bal ile Öksürüğe Doğal Çözüm
7
Mehmet Çevik Bursa'da Yılbaşını Coşkuyla Karşıladı — Güllü İsteğini Üzüntüyle Reddetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları