Sarıkamış'ta 'Kristal Kar'la Kayak Sezonu Zirvede

Türkiye’nin ve dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kış turizminin gözdesi olmaya devam ediyor. Sadece Alpler’de görülen ve nem oranı düşük olduğu için birbirine yapışmayan Kristal Kar yapısıyla Sarıkamış, bu yıl da kayakseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Sarıçam ormanları arasında eşsiz bir rota

Sömestre tatili öncesinde otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kayakseverler Sarıkamış’a akın ediyor. Pistler tamamen sarıçam ormanlarıyla çevrili olup, bu doğal yapı hem rüzgardan koruyor hem de doğayla iç içe huzurlu bir kayış sağlıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 634 metre yükseklikte bulunan merkez, sarıçam örtüsü içinde benzersiz pistler sunuyor. Sertan Demir ise "Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeyiz, kar kalitemiz yüksek, hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Tüm misafirleri Sarıkamış’a bekliyoruz" dedi.

Merkezde nem oranının çok düşük olması nedeniyle kar, üzerine basıldığında toz gibi dağılıyor; bu durum snowboard tutkunları ve profesyonel kayakçılar için dünya standartlarında bir zemin oluşturuyor. Sarıçam ormanları içindeki pistlerde çığ riski sıfıra yakın seviyede.

Saatte binlerce kişiyi taşıyabilen modern telesiyej sistemleriyle bekleme süreleri minimuma inerken, ilgi de zirveye çıkıyor. Ayrıca merkez, sadece gündüz değil, ışıklandırılmış pistleriyle gece kayağına da ev sahipliği yapıyor; ormanın sessizliğinde, yıldızların altında yapılan gece kayağı adrenalin tutkunlarını cezbediyor.

SARIKAMIŞ’TA "KRİSTAL" HEYECAN: KAYAK SEZONU ZİRVE YAPIYOR(KARS-İHA)