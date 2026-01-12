GÜDAK Kuşadası’ndan Gümüşhane’ye Kaçtı: Ziyarettepe'de 11 km Kış Yürüyüşü

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK), kış sezonunun zorlu ama keyifli yürüyüşlerinden birini gerçekleştirdi. Etkinlik; Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar Beldesi Çengi Deresi mevkiinden başlayıp, eski yol güzergahı takibiyle 2 bin 20 metre rakımlı Ziyarettepe Geçişi'ne tırmanışla devam etti. Ekip, iniş sonrası Gökçepınar köyü üzerinden Kelkit-Gümüşhane karayolu'na inerek toplam 11 kilometrelik parkuru tamamladı.

Katılımcılar ve rota

Yürüyüşe Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut başta olmak üzere toplam 29 sporcu katıldı. Rotada kar kalınlığı yer yer yarım metreyi bulurken, soğuk hava nedeniyle zeminin sertleşmesi sporculara zaman zaman zorluk yaşattı; ancak eşsiz manzaralar yorgunluğu unutturdu.

Katılımcı görüşleri

Etkinliğe katılan akademisyen Fatma Cebeci Aydın, her yıl aynı rotayı keyifle yürüdüklerini belirterek, 'Çok güzel kareler yakaladık bu yürüyüşte yine. Kar var, ağaçlar var. Gökyüzü özellikle bugün çok hareketliydi. Bulutların hızlı bir şekilde değişimi vardı, rüzgar vardı. Bu da bize çok güzel kareler oluşturdu' dedi.

Aydın, Pazar günlerini evde geçirmek yerine doğaya çıktıklarını, hem spor yaptıklarını hem temiz havadan faydalandıklarını vurgulayarak, 'GÜDAK’la böyle bir imkana da kavuşmuş oluyoruz. Bu da zaten Gümüşhane için çok büyük kazanımlardan bir tanesi. Biz her zaman bütün doğaseverleri Gümüşhane’yi görmeye, Gümüşhane’deki bu güzellikleri, bu doğayı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Tabii her zaman yine getirdiğiniz çöplerinizi de yanınızda götürmeniz şartıyla' ifadelerini kullandı.

Parkur hakkında bilgi veren Aydın, 'Yolda oldukça yoğun kar vardı ama bizden önce geçmiş olan bir araç vardı onun izinden yürüdük. Bu bizim işimizi biraz kolaylaştırdı. Genelde kar yürüyüşleri zaten çok kolay olmuyor. Daha fazla efor sarf etmek zorunda kalıyorsunuz normal yürüyüşlere göre ama bunun da ayrı bir keyfi var. Çünkü daha fazla efor harcadığınızda fiziksel olarak yorulmak aynı zamanda mental olarak da o yorgunluğu atmanızı sağlıyor' dedi.

Yürüyüşün dikkat çeken isimlerinden biri de Kuşadası’ndan gelen Nurettin Başak oldu. Başak, Aydın’dan kış yürüyüşüne katılmak üzere Gümüşhane’de yaşayan çocuklarının yanına geldiğini belirterek, 'Güzel bir parkur. Teşekkür ederiz emeği geçenler için. Vali Bey’imizle geldik. Harika bir doğa. 2020 rakamından indik Pekün Dağı’ndan. Şu anda Gümüşhane’ye doğru gidiyoruz. Emeği geçen arkadaşlara dostlara teşekkür ederim. Kuşadası’nda çeşitli gruplarla yürüyordum zaten. Burası daha berrak, güzel, daha el değmemiş, daha insansız. Zaten insanlar gittiği yeri kirletiyor. Artık Ege bitti, beton yığını oldu. Burada harika bir doğa, harika kar var. Çok memnun oldum' dedi.

GÜDAK'ın kış programı ve tanıtım çalışmaları

GÜDAK kış mevsiminde pistlerin uygun olduğu zamanlarda bir hafta kayak, bir hafta doğa yürüyüşü programı uyguluyor. Kulüp, parkurları çığ riski bulunmayan bölgelerden titizlikle seçiyor ve kış boyunca Gümüşhane’nin doğasını ve tanıtımını sürdürmeyi hedefliyor.

Etkinlik, hem bölge turizmi hem de doğa sporları açısından Gümüşhane'nin tanıtımına katkı sağlarken, katılımcıların paylaştığı görüntüler ve deneyimler bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.

