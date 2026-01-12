Sivas'ta 'Babaanne İlacı': Karaturp, Zencefil ve Bal ile Öksürüğe Doğal Çözüm

Sivas'ta 'Babaanne İlacı' ile Doğal Mücadele

Soğuk hava nedeniyle gribal hastalıklarda artış

Sivas'ta etkili olan soğuk hava ile birlikte gribal enfeksiyon ve öksürük vakalarında artış yaşanıyor. Mevsim geçişlerinin etkisiyle birçok vatandaş uzun süre devam eden öksürük ve halsizlik şikâyetiyle karşı karşıya kalırken, hayat kalitesini düşüren bu rahatsızlıklara karşı çözümler doğal yöntemlerde aranıyor.

Karaturp, zencefil, zerdeçal ve bal: Halk arasında 'babaanne ilacı'

Özellikle sofralarda bulunan karaturp içine filtre edilen zencefil, zerdeçal ve bal karışımı, halk arasında "babaanne ilacı" olarak biliniyor. Kısa sürede hazırlanabilen ve tamamen doğal olduğu belirtilen bu karışımın, uzun süren öksürüklerde iyi geldiği ifade ediliyor.

Sivas Perakende Sebze Hali esnaflarından Ferhat Çobanoğlu, bu karışımın vatandaşlar tarafından sıkça tercih edildiğini belirtti. Çobanoğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

"Bu karışım düzenli şekilde kullanılırsa bir sene boyunca ne bademcikleri şişer, ne balgam olur, ne göğsünde daralma olur ve KOAH hastalarına bile birebirdir" dedi.

Kullanım şekli ve öneriler

Vatandaşlar, kışın hafif boğaz gıcıklandığında veya boğaz ağrısı başladığında bu karışımı kullanmayı tercih ediyor. Hazırlanışında turpun içine konulan balın su şeklinde aşağı doğru akması ve akan suyun içilmesi yöntemi sıkça uygulanıyor. Uzun vadede düzenli kullanımın etkili olacağı vurgulanıyor.

Sonuç olarak, Sivas'ta soğuyan havayla birlikte artan gribal vakalarda birçok kişi, geleneksel ve doğal tariflere yöneliyor; karaturp, zencefil, zerdeçal ve bal karışımı bölgede en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor.

