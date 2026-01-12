Balıkesir'den Sındırgı'ya Dayanışma Konvoyu: Yaklaşık 200 Motosikletli

Balıkesir motosiklet kulüpleri ve tutkunları, Sındırgı'ya konvoy düzenleyerek depremzede vatandaşlara yardım ve esnafa destek sağladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:40
Motosiklet kulüpleri depremzedelerin yanında

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerin ardından bölgeye destek veren motosiklet kulüpleri ve motosiklet tutkunları, dayanışmayı büyütmek ve depremzede esnaf ile vatandaşlara destek olmak amacıyla motosikletlerini Sındırgı’ya sürdü.

Balıkesir merkez ve ilçelerinden katılımın sağlandığı etkinliğe 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü, Rotasız Motorcular Motosiklet Kulübü ile Karesi Motorlu Arama ve Kurtarma Kulübü ve motosiklet tutkunları katıldı. Yaklaşık 200 motosikletli konvoy, Sındırgı Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

Motosikletliler, Sındırgı Tomruk Geçici Konaklama Merkezi'deki prefabrik deprem konutlarını ziyaret ederek depremden etkilenen vatandaşlara yiyecek erzak, oyuncak ve battaniye yardımında bulundu; esnafa destek amaçlı alışveriş yaptı.

10Riders Balıkesir Motosiklet Kulüp Derneği Başkanı Özgür Candar yaptığı açıklamada, "Depremler sırasında da Sındırgılı hemşerilerimizle birlikte olmuştuk. Deprem sonrasında da onları unutmadığımızı, her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Hal ve hatırlarını sormak, destek olmak için buradayız. Motosiklet kulüpleri ve dernekleri olarak dayanışmanın güzel bir örneğini bir kez daha sergiledik. Bundan sonra da bu tür sosyal sorumluluk projelerinin gelişmesi ve güçlenmesi için katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın da katıldığı etkinlikte motosiklet tutkunlarına teşekkürlerini ileten Sak, "Valiliğimiz, Afad, Belediyemiz ve sizler gibi duyarlı vatandaşlarımız vasıtasıyla Sındırgı’mızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz" dedi.

