Aydın'da Şehir Hastanesi'ne Yeni Toplu Taşıma Düzenlemesi: 110 No'lu Hat Hizmete Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak için 110 No'lu yeni hattın da dahil olduğu 5 hatlık düzenleme yaptı; detaylar aydin.bel.tr'de.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:53
Aydın'da Şehir Hastanesi'ne Yeni Toplu Taşıma Düzenlemesi

Toplam 5 hatla ulaşım kolaylaşıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma hatlarında kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Yapılan düzenlemeyle, biri yeni olmak üzere toplam 5 farklı hat Şehir Hastanesi'ne hizmet verecek.

110 No'lu hat seferlerine başladı

110 No’lu hat, Astim - Çevreyolu - Şehir Hastanesi güzergahında hizmet verecek şekilde 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren seferlerine başladı. Seferler saat başı yapılacak olup başlangıç noktası Şehir Hastanesi olarak belirlendi.

Mevcut hatlarda yapılan düzenlemeler

104 No’lu hattın güzergahı uzatıldı; hattın ilk ve son durağı Şehir Hastanesi olarak belirlendi ve ADÜ - Mimar Sinan Mahallesi - Şehir Hastanesi seferini yapacak.

109 No’lu hat, Ilıcabaşı - Yeni Dörtyol - Şehir Hastanesi güzergahında hizmet verecek ve sabah ve akşam mesai saatlerinde İzmir-Denizli Karayolu üzerinden Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlayacak.

112 No’lu hat, Aydın Devlet Hastanesi - Şehir Hastanesi güzergahında 07.00 ile 17.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

111 No’lu hat ise Şehir Hastanesi Kavşağı - Şehir Hastanesi arasında ring seferlerini sürdürecek.

Hangi hat yeni, hangileri mevcut?

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede; 109, 111 ve 112 No’lu hatların mevcut hatlar olduğu, 110 No’lu hattın ise yeni açılan hat olduğu belirtildi. Sefer saatleri ve güzergah detaylarına aydin.bel.tr adresinden ve AYKART Uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

