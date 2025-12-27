Bursa'da Gönül Elçileri Buluşması — Dilek Didem Ayyıldız koruyucu ailelerle buluştu

DOLAR
Dilek Didem Ayyıldız, Mustafakemalpaşa (25.12.2025) ve Karacabey (26.12.2025) Gönül Elçileri Buluşmaları'nda koruyucu ailelerle bir araya gelerek bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:57
Bursa'da Gönül Elçileri Buluşması: Koruyucu Ailelere Vurgu

Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzman Doktor Dilek Didem Ayyıldız, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde düzenlenen Gönül Elçileri Buluşması programlarında gönül elçileri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Program Tarihleri ve Ev Sahipleri

Mustafakemalpaşa’daki program 25 Aralık 2025 tarihinde, Karacabey’deki buluşma ise 26 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlikler, Mustafakemalpaşa ve Karacabey Kaymakamlıklarının ev sahipliğinde yapıldı.

Katılımcılar ve İlçe Protokolü

Toplantılarda Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur ve eşi Melahat Okur, Karacabey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve eşi Rahime Yılmaz ile ilçe protokolü, koruyucu aileler ve gönül elçileri yer aldı.

Koruyucu Ailelik Hakkında Bilgilendirme

Programlarda, devlet koruması altındaki çocukların sevgi ve güven ortamında yetişmelerini amaçlayan koruyucu ailelik sistemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Koruyucu aileliğin, devletin güvencesi ve milletin merhametiyle güçlenen önemli bir sosyal sorumluluk modeli olduğu vurgulanarak toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi anlatıldı.

Ayyıldız’ın Mesajı ve Ziyaretler

Programda konuşan Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, sevgi, merhamet ve dayanışmanın toplumun en güçlü temeli olduğunu ifade etti. Ayyıldız, gönül elçilerine ve çocuklara sıcak yuvalarını açan koruyucu ailelere teşekkür etti.

Programların ardından Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, ilçelerde ikamet eden bazı koruyucu aileleri evlerinde ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti.

