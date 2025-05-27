Sarıyer'de Anaokulundaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'de Yangın Paniği

Sarıyer, Rumeli Hisarı Mahallesi Açıkalp Sokak'ta bulunan özel bir anaokulunda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek anaokulunun tamamını kapsadı ve bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının büyümesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında anaokulunun üst katında bulunan dairede ve bitişikteki binada oturanlar, kendi imkanlarıyla güvenli bir şekilde dışarı çıktı.

Dumandan Etkilenenler Tedavi Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerinde bekleyen ambulanslarda tedavi edildi.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Yangın sonucunda anaokulu ve bitişiğindeki bina ciddi şekilde hasar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarıyer'de özel bir anaokulunda çıkan ve bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıyer'de özel bir anaokulunda çıkan ve bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.