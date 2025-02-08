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Sarıyer'de Balıkçı Teknesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor

Sarıyer'de Rumeli Feneri Limanı'ndaki balıkçı teknesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:08
Sarıyer'de Balıkçı Teknesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor

Sarıyer'de Balıkçı Teknesi Yangını

Sarıyer'de, Rumeli Feneri Limanı'nda bağlanmış bir balıkçı teknesinin ambar bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Olayın fark edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangına Müdahale Devam Ediyor

İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahalede bulunarak söndürme çalışmaları gerçekleştirmekte. Yangının büyümesini önlemek ve bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalar sürmektedir.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Sarıyer'de Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz...

Sarıyer'de Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Sarıyer'de Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz...

Sarıyer'de Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

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