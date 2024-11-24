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Sarıyer'de Denize Düşen 2 Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde denize düşen iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:31
Sarıyer'de Denize Düşen 2 Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Sarıyer'de Denize Düşen İki Kişi İçin Operasyon Başlatıldı

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadının denize düşmesi üzerine, arkadaşının da onu kurtarmak için suya atlaması sonrası kaybolmalarıyla ilgili arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, kadın fotoğraf çektirdiği esnada dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden arkadaşının ona yardım etmek amacıyla denize atlaması, ikilinin bir süre sonra gözden kaybolmasına neden oldu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı dalgıç ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin devam eden arama çalışmalarında, denizde kaybolan iki kadının bulunması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Öte yandan, kadının düştüğü ve arkadaşının ona ulaşmak için suya atladığı anlar, çevrede bulunan bir teknenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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