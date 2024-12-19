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Sarıyer'de Kayıp Kadının Cesedi Deniz Kenarında Bulundu

Sarıyer'de kayıp başvurusu yapılan Yeter Doğan'ın cesedi, Boğaz kıyısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:19
Sarıyer'de Kayıp Kadının Cesedi Deniz Kenarında Bulundu

Sarıyer'de Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Sarıyer ilçesinde, bir gün önce kayıp olarak ilan edilen Yeter Doğan'ın cesedi, deniz kenarında bulundu. Olay, Büyükdere'de Boğaz kıyısında gerçekleşti.

Olayın Detayları

Deniz kenarında hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar, derhal polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak alanı şeritle çevirdi. Yapılan detaylı araştırmalarda cesedin, kaybolduğu bildirilen Yeter Doğan'a ait olduğu tespit edildi.

Cesedin Adli Tıp Kurumuna Nakli

Olay yeri incelemelerinin sona ermesinin ardından Yeter Doğan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Konuyla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

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