Sarıyer'de Kazan Dairesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'de Yangın Paniği

Sarıyer'de, Kocataş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta bulunan bir evin kazan dairesinde meydana gelen yangın, kısa sürede komşu yapıları tehdit ederken, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü.

Yangın Nasıl Çıktı?

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, etkisini hızla yayarak bitişiğindeki yapılara sıçradı. Olay yerine intikal eden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yangının yayılma ihtimaline karşı derhal harekete geçti.

Evler Tahliye Edildi

Yangının ormanlık alana ve çevreye sıçrama riskine karşı yakındaki evler tahliye edildi. Bölgeye çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderilerek, yangına müdahale hızlandırıldı.

Yangın Ne Zaman Kontrol Altına Alındı?

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.